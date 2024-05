Und er erwarte, dass die Dividende mit der Zeit steigen werde, sagte Liberty Global-Chef Mike Fries am Donnerstag in einer Analystenkonferenz in den USA. Analysten schätzten den Unternehmenswert von Sunrise auf rund 8 Milliarden Franken, sagte Liberty-Finanzchef Charles Bracken. Sunrise würde laut Analysten damit 11 Dollar vom Liberty Global-Aktienpreis von 16 Dollar ausmachen.