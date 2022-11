Insgesamt konnte Sunwoda Electronic rund 28,8 Millionen GDR zu einem Angebotspreis von je 15,30 US-Dollar platzieren, wie die Börsenbetreiberin SIX am Montag mitteilte. Mit dem GDR-Angebot habe das Unternehmen einen Bruttoerlös von rund 440 Millionen Dollar erzielt. Ein GDR entspricht dabei fünf A-Aktien, die an der Börse in Shenzhen gehandelt werden.