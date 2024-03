WAS IST DANN WICHTIG?

Die Abstimmung bei den Republikanern in North Carolina an der Ostküste. Zwar geht es auf dem Papier nur um 74 Delegierte. Jedoch dürfen auch Bürger ohne formelle Partei-Registrierung an der republikischen Vorwahl teilnehmen. Experten hoffen daher auf Hinweise, wie gross die Unterstützung von gemässigten Wählern jeweils für Trump und seine letzte verbliebene Rivalin Nikki Haley ist. Die ehemalige Gouverneurin des benachbarten South Carolina macht trotz ihrer zunehmend geringen rechnerischen Chancen keine Anstalten, sich zurückzuziehen: Sie hat mit Vorbereitungen für die Vorwahl in Georgia am 12. März begonnen.