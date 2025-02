Den Gewinn wird die Migros Ende März bekannt geben. 2023 verhagelten Wertberichtigungen von 500 Millionen Franken im Rahmen des Verkaufs von Geschäftsbereichen das Ergebnis. Solche Sonderkosten werden in diesem Jahr grösstenteils wegfallen. Allerdings wurde der Verkauf von Micasa, Do it und Bike World erst 2024 beschlossen, was wiederum für Abschreibungen sorgen könnte.