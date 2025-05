Aber auch US-Family-Offices würden ihre hohe Gewichtung von US-Vermögenswerten überdenken. Diese hätten sich in den vergangenen fünf Jahren praktisch von den internationalen Märkten zurückgezogen und seien stärker denn je auf den Heimmarkt ausgerichtet. US-Family-Offices hätten 86 Prozent ihrer Portfolios in Nordamerika angelegt, im Jahr 2020 waren es erst 74 Prozent. In keiner anderen Region sei der Anteil der heimischen Anlagen so hoch.