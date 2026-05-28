Mit dem Kauf schmiedet Fertitta, dem bereits die Golden-Nugget-Kasinos und das Basketball-Team Houston Rockets gehören, ein gewaltiges Freizeit-Imperium. Zu seinem ‌Reich zählen neben Restaurants wie dem Rainforest Cafe und Bubba Gump Shrimp mehr als 600 weitere Betriebe. Zusammen mit den über 50 Kasinos von Caesars ​entsteht ein neuer Gigant in der US-Unterhaltungsbranche, zu dem ​dann auch das berühmte Caesars Palace Hotel gehören ​wird, in dem Stars wie Frank Sinatra, Elvis Presley, Dean Martin, Elton John, Cher ‌oder Adele auf der Bühne standen. Das bisherige Management von Caesars soll an Bord bleiben und die Geschäfte weiterführen.