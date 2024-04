Zum Auftakt bekräftigten die Anwälte des 77-Jährigen ihre Sichtweise, dass ein Präsident in seinen Handlungen gehemmt sei, wenn er befürchten müsse, nach seiner Amtszeit vor Gericht gestellt zu werden oder gar ins Gefängnis zu kommen. Trump erschien nicht persönlich vor dem Supreme Court in Washington, weil er derzeit bei einem anderen Prozess gegen ihn in New York anwesend sein muss. Auf dem Weg in den Gerichtssaal in Manhattan unterstrich aber auch er seine Auffassung, dass ein ehemaliger Präsident vor Strafverfolgung wegen Handlungen und Taten während seiner Amtszeit geschützt sein müsse. «Ein Präsident muss Immunität haben», sagte er. «Wenn man keine Immunität hat, wird man nichts machen. Dann wird man nur ein zeremonieller Präsident.»