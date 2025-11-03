US-Präsident Donald Trump will an der für Mittwoch angesetzten Anhörung des Supreme Court zur Rechtmässigkeit seiner weltweiten Zölle nicht teilnehmen. «Ich will nichts tun, was von der Bedeutung dieser Entscheidung ablenkt», sagte Trump am Sonntag vor Reportern an Bord der Air Force One. Es gehe nicht um ihn, sondern um das Land, erklärte er. Er wolle mit seiner Anwesenheit keine unnötige Aufmerksamkeit auf sich ziehen.