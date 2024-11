2023 waren 56 Prozent der neu in der Schweiz zugelassenen Fahrzeuge sogenannte Sport Utility Vehicles, oder kurz SUV, wie das Vergleichsportal Comparis am Donnerstag in seinem «SUV-Report» schreibt. In die Kategorie SUVs fallen Autos mit grosser Bodenfreiheit. Sie ähneln Geländewagen, verfügen aber zumeist über keinen Allradantrieb. In der Studie von Comparis werden SUVs und Geländewagen zusammen erfasst.