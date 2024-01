Die Ja-Stimmen stammten denn auch am Samstag in Bürglen von den Delegierten aus der Romandie und dem Tessin. Von den rund ein Dutzend Wortmeldungen in der Diskussion war nur eine für das Volksbegehren - es war der Walliser Nationalrat Jean-Luc Addor (VS). Die Rentnerinnen und die Rentner hätten ein Recht, glücklich zu sein, sagte er. Die 13. Rente helfe all den Pensionierten, welche an der Grenze zur Armut lebten.