Mehr noch, Luxusgüteranalystin Kathryn Parker hebt die Empfehlung von "Hold" auf "Buy" an. Der Konzern mit Sitz in Biel, zu dem eine Reihe von Uhren- und Schmuckmarken wie Swatch, Omega, Tissot, Certina oder Harry Winston und Balmain gehören, dürfte ein Hauptprofiteur der Öffnung und des sich erholenden Konsums in China werden. 2019 entfiel gemäss Jefferies-Zahlen 36 Prozent des Umsatzes der Swatch-Gruppe auf die Volksrepublik China sowie Hongkong, Macau und Taiwan. Bei übrigen Luxusgütersektor seien es im Schnitt 20 Prozent gewesen.