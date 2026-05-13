Aktie unter Druck

Die dennoch insgesamt positive Einschätzung der RBC hilft dem Aktienkurs von Swatch am Mittwoch jedoch nicht. Die Inhaberaktie verliert nach der Eröffnung mehr als 6 Prozent und fällt unter 195 Franken, nachdem sie am Dienstagabend bei 207,40 Franken aus dem Handel gegangen war. Händler verweisen, nach dem erneuten Scheitern einer grossen Mehrheit der Inhaberaktionäre rund um den aktivistischen Aktionär Steven Wood am Dienstag, auf «Verleider-Verkäufe». Somit endet die Aufholjagd der vergangenen Tage, an denen der Titel 4,51 Prozent gutgemacht hatte.