Der wirklich zugrunde liegende Trend für den US-Markt sei aber auch aufgrund der unsicheren Verbraucherstimmung immer noch schwer zu entschlüsseln. In Bezug auf den Rest der Welt bleibe der Trend «weitgehend unverändert». «Alles in allem könnte dies die Marktstimmung weiter dämpfen», so die UBS-Experten.