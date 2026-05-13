Die positive Einschätzung der RBC hilft dem Aktienkurs von Swatch am Mittwoch nicht. Die Inhaberaktie von Swatch verliert nach der Eröffnung mehr als 6 Prozent und fällt unter 195 Franken, nachdem sie am Dienstagabend bei 207,40 Franken aus dem Handel gegangen war. Somit endet die Aufholjagd der vergangenen Tage, an denen der Titel 4,51 Prozent gutgemacht hatte.