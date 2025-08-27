Die Aktien von Swatch sind am Mittwoch im Nachmittagshandel kräftig angesprungen. Mehrere Händler verwiesen auf beruhigende Aussagen vom Unternehmen in einem Call zur Lage auf dem US-Markt und dem Umgang mit den Zöllen. Eine offizielle Medienmitteilung von Swatch oder Präsentationsmaterial gab es allerdings nicht.
Am frühen Mittwochnachmittag klettern die Titel um 5,2 Prozent auf 148,75 Franken. Auch Aktien des Konkurrenten Richemont ziehen mit 2,8 Prozent auf 138,00 Franken an. Der Schweizer Leitindex steht derweil mit 0,46 Prozent im Plus.
Swatch habe versichert, dass der US-Markt sich stark entwickle und die Zölle zu managen seien, so Händler. Die Umsätze seien stark. Insgesamt sähen die Aussagen überzeugend und beruhigend aus, kommentierte ein Börsianer.
Die Swatch-Aktie zählte bislang im Jahresverlauf zu jenen mit einer unterdurchschnittlichen Entwicklung.
