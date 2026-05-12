Der aktivistische US-Investor Steven Wood ist ‌erneut ⁠mit seinem Versuch gescheitert, in den ⁠Verwaltungsrat des Uhrenkonzerns Swatch Group einzuziehen. ‌

Die Generalversammlung des ‌von der Gründerfamilie ​Hayek kontrollierten Unternehmens lehnte am Dienstag Woods Antrag auf einen Sitz in dem Strategie- und Aufsichtsgremium ‌ab, wie mit der Situation vertraute Personen der Nachrichtenagentur Reuters sagten. ​

Wood habe 19,2 ​Prozent der Stimmen erhalten. ​Die Aktionärsversammlung des für seine Plastikuhren ‌bekannten Konzerns findet virtuell ohne Anwesenheit der Aktionäre statt.

Die Hayeks ​kontrollieren ​rund ein ⁠Viertel des Swatch-Aktienkapitals, dank ​einer zweistufigen Kapitalstruktur ⁠aber über 40 Prozent ‌der Stimmrechte. 

(Reuters)