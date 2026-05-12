Der aktivistische US-Investor Steven Wood ist erneut mit seinem Versuch gescheitert, in den Verwaltungsrat des Uhrenkonzerns Swatch Group einzuziehen.
Die Generalversammlung des von der Gründerfamilie Hayek kontrollierten Unternehmens lehnte am Dienstag Woods Antrag auf einen Sitz in dem Strategie- und Aufsichtsgremium ab, wie mit der Situation vertraute Personen der Nachrichtenagentur Reuters sagten.
Wood habe 19,2 Prozent der Stimmen erhalten. Die Aktionärsversammlung des für seine Plastikuhren bekannten Konzerns findet virtuell ohne Anwesenheit der Aktionäre statt.
Die Hayeks kontrollieren rund ein Viertel des Swatch-Aktienkapitals, dank einer zweistufigen Kapitalstruktur aber über 40 Prozent der Stimmrechte.
(Reuters)