Vor einigen Tagen hatte sich der aktivistische Investor Steven Wood ebenfalls als Kandidat aufstellen lassen – zusammen mit einer Liste mit sieben Vorschlägen zur Anpassung der Statuten. So sollen die Inhaberaktionäre neu unter anderem drei Vertreter in den Swatch-Verwaltungsrat wählen können. Wood argumentiert, dass Veränderungen notwendig seien, insbesondere um den Einfluss der Familie zu lockern.