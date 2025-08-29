Nick Hayek bleibt dabei: Der Chef der Swatch-Gruppe würde den Uhrenkonzern gerne von der Börse nehmen - immerhin besitzt die Familie Hayek fast die Hälfte der Aktien - wird es aber nicht tun. Ein «Going Private» sei nicht möglich, sagte er im Gespräch mit der «Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung».