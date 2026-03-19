Der Schweizer Uhrenkonzern Swatch Group macht sich Sorgen ‌über ⁠den starken Franken. «Wir haben nichts gegen ⁠einen starken Franken», erklärte Konzernchef Nick Hayek ‌in einem in der ‌Nacht auf Donnerstag veröffentlichten ​Interview des Fernsehsenders SRF. «Aber er ist aktuell so übertrieben in seiner Stärke gegenüber allen Währungen, dass es unmöglich wird, ‌in diesem Land weiter Industrieprodukte herzustellen.»