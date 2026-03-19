Der Schweizer Uhrenkonzern Swatch Group macht sich Sorgen ‌über ⁠den starken Franken. «Wir haben nichts gegen ⁠einen starken Franken», erklärte Konzernchef Nick Hayek ‌in einem in der ‌Nacht auf Donnerstag veröffentlichten ​Interview des Fernsehsenders SRF. «Aber er ist aktuell so übertrieben in seiner Stärke gegenüber allen Währungen, dass es unmöglich wird, ‌in diesem Land weiter Industrieprodukte herzustellen.»

Die Schweizerische Nationalbank mache zu wenig gegen die ​Frankenstärke. Die Notenbank schweige aus ​Furcht, Trump könnte ​die Schweiz als Währungsmanipulator einstufen und mit höheren ‌Zöllen bestrafen.

Zum Krieg in Nahost erklärte er: «Wir haben über 200 Läden ​dort. ​Wir sind ⁠gut etabliert und das Geschäft ​wird zurückkommen, sobald ⁠wieder Frieden ist. Was mir Sorgen ‌macht, ist, wie lange es dauert bis zu diesem Frieden.» 

(Reuters)