Das Problem sieht Hayek darin, dass nach dem Zollhammer vom 1. August, "konkret am 29. September 2025 - und das wurde hier kaum zur Kenntnis genommen" das amerikanische Treasury, das Schweizer Finanzdepartement und die SNB in den USA zusammen gekommen seien, und ein "non-binding Agreement" abgeschlossen hätten, keine Währungsmanipulation vorzunehmen. Damit hätten sie wohl verhindern wollen, dass die Schweiz auf einer schwarzen Liste der USA von Wechselkurs-Manipulatoren lande, wo "eigentlich ganz an der Spitze die USA mit ihrem Dollar sein sollten", sagt Hayek.