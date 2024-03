Der Uhrenkonzern hatte den Umsatz im vergangenen Jahr deutlich gesteigert und auch mehr Gewinn gemacht. Der Konzern will derweil am eingeschlagenen strategischen Weg festhalten. Hayek erhielt Vergütungen in Höhe von 6,67 Millionen Franken nach zuvor 6,53 Millionen, wie dem am Donnerstag publizierten Jahresbericht zu entnehmen ist. Die 16-köpfige Geschäftsleitung wurde mit 28,86 Millionen Franken entlöhnt nach 28,97 Millionen. Im Jahr 2022 waren 17 Personen Teil der Konzern- und der erweiterten Konzernleitung.