Der Uhrenkonzern Swatch hatte gegen mögliche Markenrechtsverletzungen durch die Nutzung von digitalen Ziffernblättern auf Samsung-Smartwatches geklagt und erhält nun Schadensersatz. Samsung muss jedoch deutlich weniger Geld als von Swatch gefordert bezahlen: Wie aus den Unterlagen zum Urteil hervorgeht, beläuft sich die Zahlung auf 11,6 Millionen US-Dollar. Swatch hatte eine Summe von 170 Millionen wegen Verletzungen von Markenrechten auf 26 digitalen Ziffernblättern gefordert. Die britische Justiz machte Verletzungen in zehn Fällen geltend.