Das High Court entscheidet nun über die Höhe des Schadensersatzes für Swatch. In den USA wurden laut der «FT» ebenfalls Klagen eingereicht, die auf die Entscheidung in England warten würden. Die abschliessenden Plädoyers sollen am Freitag gehalten werden. Der Richter wird sein Urteil voraussichtlich zu einem späteren Zeitpunkt verkünden.