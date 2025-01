Die Titel des Bieler Uhrenherstellers Swatch haben einmal mehr eine turbulente Woche hinter sich. Nach der gestrigen Publikation der Geschäftsergebnisse 2024, fielen die Aktien beinahe 7 Prozent, bevor sie es am Ende des Tages mit über 2 Prozent Kursgewinn an die Spitze des Kurstableaus schafften. So mancher Anleger «halte einen Fringer rein», im Glauben, dass es nicht mehr schlimmer werden könne, meint ein Händler. Am heutigen Vormittag knacken sie die November-Marke von 170 Franken und setzen damit ihre bisher positive Jahresbilanz fort.