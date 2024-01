In Franken gemessen legte der Umsatz um 5,2 Prozent auf 7,89 Milliarden Franken zu, während in Lokalwährungen ein Plus von 12,6 Prozent resultierte. Damit hat sich das Wachstum nach einem Plus von 18 Prozent im ersten Halbjahr abgeschwächt. Tendenziell wird es für Luxusgüterhersteller schwieriger, die hohen Verkaufszahlen aus den Vorperioden zu schlagen.