Der Chef des Uhrenkonzerns, Nick Hayek, sei nicht bereit, den Rotstift wenn nötig rasch anzusetzen, kritisierte der Fondsmanager von BWM Value Investing. Gefordert sei jetzt in erster Linie der Verwaltungsrat. Dessen Zusammensetzung müsse aber überdacht werden, fordern auch Stimmrechtsberater wie Ethos, Glass Lewis und ISS. Sie sehen in der Dominanz der Familie Hayek ein Hindernis.