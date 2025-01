Keine Erholung in China

Die stark gesunkene Nachfrage nach Konsumgütern in China und den von chinesischen Touristen stark abhängigen südostasiatischen Märkten habe sich im zweiten Halbjahr 2024 fortgesetzt, hiess es weiter. Der Umsatz in diesen für die Konzernmarken wichtigen Regionen ging den Angaben zufolge um rund 30 Prozent zurück. Der Anteil von China (inklusive Hong Kong und Macau) am Gesamtumsatz betrug damit noch 27 Prozent nach 33 Prozent im Vorjahr.