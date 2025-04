Ein neuer Kandidat für den Verwaltungsrat steht zur Wahl auf der Traktandenliste - der Verwaltungsrat lehnt dessen Wahl aber ab. Der Verwaltungsrat von Swatch unterstütze den Antrag zur Wahl von Steven Wood in den Verwaltungsrat nicht, heisst es in der am Dienstag verschickten Einladung zur Generalversammlung vom 21. Mai.