Die Hintergründe für das Sabbatical sind unklar. Swatch hatte Mitte August eine Werbekampagne nach Rassismusvorwürfen in China weltweit zurückgezogen. Kommentatoren warfen dem Unternehmen vor, rassistische Hänseleien über asiatische Augen nachzuahmen. Es kam auch zu Boykottaufrufen gegen das Unternehmen. Die Werbung bezog sich auf die Kollektion Swatch Essentials.