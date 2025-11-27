Swatch hatte laut Gewerkschaftsangaben Lohnerhöhungen von 25 Prozent für das Verkaufspersonal und 5 bis 15 Prozent für Büroangestellte in Aussicht gestellt. Das Angebot lehnte die Gewerkschaft mit Verweis auf die hohe Inflation in der Türkei jedoch ab. Swatch dagegen hielt die Lohn-Forderungen der Gewerkschaft für «unrealistisch hoch und völlig überzogen».