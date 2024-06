Der faire Wert der Aktie liegt laut der ZKB bei 230 Franken. In den kommenden sechs Monaten werde sich der Kurs allerdings in der einer Bandbreite von 180 bis 220 Franken bewegen. «Kurstrigger wären weitere Managementveränderungen, eine Verbesserung in China oder aktionärsfreundliche Massnahmen», heisst es im Kommentar vom Donnerstagvormittag.