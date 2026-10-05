Anders als beim SMI-Unternehmen haben die Analysten der US-Investmentbank bei Swatch die Ampel auf Rot gestellt: Sie haben die Abdeckung mit einem «Sell»-Rating und einem Kursziel von 174 Franken wieder aufgenommen. Daraus errechnet sich ein potenzieller Kursverlust von 4,4 Prozent in den kommenden zwölf Monaten. Das Gros der bei Bloomberg verzeichneten Experten sieht die Aktie noch etwas tiefer als Goldman Sachs, und zwar bei 170 Franken. Drei Spezialisten stufen die Valoren des von Nick Hayek geführten Konzerns mit «Buy» ein; 13 sind für «Hold», zehn sagen «Sell».