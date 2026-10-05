Die zuständigen Analysten der US-Grossbank Goldman Sachs schätzen das Potenzial der Aktien von Richemont höher ein als die Chancen der Titel von Swatch.
In einer Branchenstudie nehmen die Experten die Abdeckung von Richemont mit einem «Buy»-Rating und dem Kursziel von 225 Franken wieder auf. Das neu gesetzte Preisziel impliziert einen Kursgewinn von 30,2 Prozent gegenüber dem Schlusskurs vom Freitag. Es liegt auch höher als der Konsens der vom Bloomberg erfassten Analysten, welcher die Anteilsscheine des Luxusgüterkonzerns aus Genf bei 216,28 Franken sieht. Insgesamt sind 21 Analysten für «Buy», elf sagen «Hold» und einer «Sell».
Derweil beobachtet Goldman Sachs einen sich fortsetzenden Superzyklus im Schmucksegment - von welchem Richemont am stärksten profitieren werde, wie es in der am Montag erschienenen Notiz heisst. Zudem würden eine Reihe hemmender Einflüsse nachlassen und die operative Hebelwirkung einsetzen, wodurch die Margen bei Richemont gestützt werden sollten.
Anders als beim SMI-Unternehmen haben die Analysten der US-Investmentbank bei Swatch die Ampel auf Rot gestellt: Sie haben die Abdeckung mit einem «Sell»-Rating und einem Kursziel von 174 Franken wieder aufgenommen. Daraus errechnet sich ein potenzieller Kursverlust von 4,4 Prozent in den kommenden zwölf Monaten. Das Gros der bei Bloomberg verzeichneten Experten sieht die Aktie noch etwas tiefer als Goldman Sachs, und zwar bei 170 Franken. Drei Spezialisten stufen die Valoren des von Nick Hayek geführten Konzerns mit «Buy» ein; 13 sind für «Hold», zehn sagen «Sell».
Zur Begründung ihrer Prognose zur Swatch-Aktie nennen die Experten von Goldman Sachs die vergleichsweise starke Präsenz des Unternehmens in China und im Nahen Osten. Beide Märkte haben sich als zähe Böden erwiesen, wobei namentlich das Uhrengeschäft das Wachstum volatil macht. Druck auf die Margen kommt nach Ansicht der Goldman-Sachs-Spezialisten schliesslich von Überkapazitäten.
Während die Titel von Richemont den von der US-Bank verliehenen Rückenwind mitnehmen und um 0,8 Prozent auf 174,30 Franken steigen, widersetzt sich die Aktie von Swatch dem negativen Kommentar aus Übersee. Sie zieht um 1,1 Prozent auf 184,05 Franken an.