Die Luxusbranche beurteile sie nach ihrem Besuch in China insgesamt vorsichtiger und stuft sie von "Positive" auf "Neutral" zurück. Doch für Richemont hält sie an der "Overweight"-Einstufung fest. "Richemont selber dürfte gegen die schwächere Stimmung in China zwar nicht immun sein, aber die führende Position des Schweizer Konzerns dürfte helfen. Zudem ist die Aktie "attraktiv bewertet", schreibt sie in ihrer Analyse.