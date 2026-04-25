«Angesichts der Mängel ‌in der Unternehmensführung und des ​klaren Bedarfs an einer unabhängigeren, externen Perspektive im Verwaltungsrat ist die Unterstützung des Gegenkandidaten insgesamt gerechtfertigt», so ISS. «Eine Stimme für diesen Kandidaten stellt einen konstruktiven Schritt dar, ‌um die Kontrolle zu verbessern und das Vertrauen der Anleger wieder aufzubauen.»