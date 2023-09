Der Detailhandel in China wie auch die Industrieproduktion haben im August an Schwung gewonnen. Im Detailhandel legte der Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um 4,6 Prozent zu, nachdem er im Juli um 2,5 Prozent angezogen hatte. Und die Industrieproduktion kletterte um 4,5 Prozent in die Höhe, nach einem Plus von 3,7 Prozent im Vormonat.