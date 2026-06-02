Luca Solca von Bernstein sieht die Uhrenbranche auf einem stetigen Erholungskurs. Die globalen Exporttrends hätten sich zuletzt vor allem in China langsam und stetig erholt, während sich die US-Nachfrage nach Schweizer Uhren im unsicheren Umfeld als widerstandsfähig erweise. Kommentare von den Firmen deuteten darauf hin, dass die zollbedingten Preiserhöhungen von den US-Konsumenten ziemlich gut akzeptiert worden seien. Sorge bereitet Solca aber der Nahost-Konflikt, die Folgen für die Reiseindustrie sowie eine sich abschwächende Konsumentenstimmung.