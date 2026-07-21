Der Betriebsgewinn EBIT fiel um knapp 24 Prozent auf 52 Millionen Franken und die entsprechende Marge ging um 0,5 Prozentpunkte auf 1,7 Prozent zurück. Unter dem Strich verblieb ein Reingewinn in Höhe von 16 Millionen Franken nach 17 Millionen im ersten Halbjahr 2025. Mit den Ergebnissen wurden die Analystenerwartungen verfehlt.