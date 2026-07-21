Als Treiber nennt der Uhrenkonzern eine robuste Dynamik in allen Preissegmenten und auf allen Kontinenten, unterstützt durch das vielfältige Markenportfolio, neue Produkte sowie eine höhere Effizienz im Detailhandel.
Der Umsatz stieg um 2,0 Prozent auf 3,12 Milliarden Franken, wie Swatch am Montag mitteilte. Nach wie vor belastet der starke Franken das Geschäft. In Lokalwährungen sind die Verkäufe gar um 8,5 Prozent gewachsen. Analysten hatten mit einem organischen Wachstum von 5,7 Prozent gerechnet.
Der Betriebsgewinn EBIT fiel um knapp 24 Prozent auf 52 Millionen Franken und die entsprechende Marge ging um 0,5 Prozentpunkte auf 1,7 Prozent zurück. Unter dem Strich verblieb ein Reingewinn in Höhe von 16 Millionen Franken nach 17 Millionen im ersten Halbjahr 2025. Mit den Ergebnissen wurden die Analystenerwartungen verfehlt.
Die Beschleunigung des Wachstums im Mai und Juni habe sich in den ersten Juliwochen bestätigt, so das Unternehmen weiter. Für die zweite Jahreshälfte 2026 erwartet Swatch ein deutliches Umsatzwachstum sowie eine deutliche Verbesserung der Profitabilität, begünstigt durch eine bessere Auslastung der Produktionskapazitäten.
Der Konzern betont, dank seines vertikal integrierten Produktionsapparates und dem bewussten Erhalt der Arbeitsplätze schnell auf die gestiegene Nachfrage reagieren zu können. Das lastet auf der Profitabilität.
(AWP)