Der Uhrenhersteller Swatch Group will nach einem Ende des Ukraine-Krieges sein Geschäft in Russland wieder aufnehmen. «Wenn in der Ukraine endlich Frieden ist, können wir in Russland unsere Filialen wieder aktivieren», sagte Konzernchef Nick Hayek in einem am Wochenende veröffentlichten Interview mit der «Aargauer Zeitung».