Wer ersetzt Hayek?

Einen Generationenwechsel hatte Hayek indes selbst jüngst in Spiel gebracht: Der Moment für seinen Rücktritt werde kommen, er werde «ja nicht jünger», sagte der 71-Jährige im Interview mit der «Schweiz am Wochenende» im Dezember. «Wenn mir morgen etwas passiert, gibt es kein Problem. Wir haben einen Plan.» Ob sein Neffe Marc, der vor zwei Jahren in den Verwaltungsrat gewählt wurde, irgendwann CEO wird, stehe noch nicht fest.