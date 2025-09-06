Die US-Börsenaufsicht SEC habe ihre Untersuchung ohne eine Strafe zu verhängen eingestellt, teilte das Institut am Samstag mit. Die 2019 eingeleiteten Ermittlungen hätten sich auf frühere Veröffentlichungen der Bank bezogen. Die Prüfungen des US-Justizministeriums und der New Yorker Finanzdienstleistungsbehörde dauerten jedoch an. Man könne derzeit weder die möglichen finanziellen Auswirkungen noch den Abschluss dieser Verfahren einschätzen, hiess es weiter.