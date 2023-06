In Grossbritannien zahlten vergangene Woche etwa 150'000 Musikfans 340 Pfund für ein Ticket für das Glastonbury-Festival, um Elton John und Hunderte anderer Künstler zu sehen. Eine davon - Beth Cook, eine Social-Media-Direktorin aus Leeds in Nordengland - rechnete für das fünftägige Festival mit zusätzlichen Kosten von 100 Pfund - pro Tag. "Als die Pandemie in vollem Gange war, war die Stimmung sehr gedrückt", sagt sie. "Jetzt sparen die Leute, die es sich leisten können, auf solche Veranstaltungen, weil sie so toll sind."