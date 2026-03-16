Das Angebot richte sich an alle rund 4000 Kabinenmitarbeitende an der Basis in Zürich, so die Swiss-Sprecherin. «In den vergangenen Monaten haben wir bereits freiwillige Möglichkeiten wie unbezahlte Ferien oder individuelle Auszeiten angeboten. Viele Kolleginnen und Kollegen nutzen solche Optionen, wenn sie gerade gut zu ihrer persönlichen Situation passen.»