Zwar habe die Swiss in manchen Bereichen - wie etwa bei der Erneuerung der Flugzeugflotte - an den geplanten Investitionen festgehalten. «Das war mutig, wenn man unsere damalige finanzielle Situation mit 1 Milliarde Franken Verlust über zwei Jahre betrachtet», so Vranckx. In anderen Bereichen habe man jedoch die Ausgaben zu stark zurückgefahren, so etwa bei neuen Sitzen. Doch im Nachhinein sei es schliesslich «immer einfach, Entscheidungen von damals kritisch anzuschauen», sagte Vranckx.