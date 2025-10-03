«Wir prüfen derzeit den Einsatz indischer Cabin Crew Member auf der Strecke nach Montreal», teilte eine Swiss-Sprecherin der Nachrichtenagentur AWP mit. Neueinstellungen seien in diesem Zusammenhang nicht geplant. Es würden Personen auf der Route Zürich-Montreal eingesetzt, die derzeit zwischen Zürich und Dubai im Einsatz stünden. Eine endgültige Entscheidung steht derzeit noch aus.