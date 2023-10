Wie das Eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) am Montag in einer Stellungnahme auf seiner Webseite bekanntgab, findet der Flug auf Wunsch des Departements statt. Der Sonderflug von Tel Aviv nach Zürich richte sich in erster Linie an Schweizerinnen und Schweizer vor Ort, so das EDA weiter.