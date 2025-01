Der Airbus A320 startete um 6.30 Uhr in Stockholm und setzte rund 95 Minuten später zum Landeanflug an. Um 8.38 Uhr kam der Flieger in Frankfurt an. Die Landung erfolgte vorsorglich aus Sicherheitsgründen, wie die Swiss auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA bestätigte. Der «Tagesanzeiger» berichtete zuerst.