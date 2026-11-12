Grund für den Rückgang waren die Neunmonatszahlen des Lebensversicherers. Diese waren solide und fielen im Rahmen der Erwartungen aus. Die Zahlen bestätigten, dass die Swiss Life weiterhin sehr gut auf Kurs sei, um die bis 2027 gesetzten Ziele zu erreichen, schrieb die Bank Vontobel. Die Fortschritte seien in den Konsens-Erwartungen jedoch bereits vollständig berücksichtigt. Aktuell gebe es keine neuen Impulse für einen weiteren Kursanstieg.