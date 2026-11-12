Die Aktie von Swiss Life schloss am Mittwoch 1,5 Prozent tiefer bei 975,80 Franken. Sie verbuchte damit die zweitgrössten Verluste der Mitglieder im Swiss Market Index, der 0,1 Prozent zulegte.
Grund für den Rückgang waren die Neunmonatszahlen des Lebensversicherers. Diese waren solide und fielen im Rahmen der Erwartungen aus. Die Zahlen bestätigten, dass die Swiss Life weiterhin sehr gut auf Kurs sei, um die bis 2027 gesetzten Ziele zu erreichen, schrieb die Bank Vontobel. Die Fortschritte seien in den Konsens-Erwartungen jedoch bereits vollständig berücksichtigt. Aktuell gebe es keine neuen Impulse für einen weiteren Kursanstieg.
Wenn positive Überraschungen bei Unternehmenszahlen ausbleiben und eine Aktie vor der Publikation von Geschäftszahlen innerhalb kurzer Zeit stark angestiegen ist, schreiten Anleger oft zu Gewinnmitnahmen. Was am Mittwoch bei Swiss Life auch passierte.
Denn der Titel hatte zuletzt stark zugelegt: Nach der ersten Oktoberwoche notierte der Titel noch bei 884 Franken, vier Wochen später sind es fast 1000 Franken.
Eben diese Marke hat der Titel noch nie erreicht. Das Rekordhoch, das jüngst erklommen wurde, liegt bei 994 Franken. Anleger werden ab Donnerstag nun genau hinschauen, welche Richtung der Titel nimmt. Es würde allerdings erstaunen, wenn die Aktie die Marke von 1000 Franken in den nächsten Tagen oder Wochen bei ähnlichem Marktumfeld nicht knacken würde.
Wie viel Potenzial die Aktie mittelfristig hat, ist jedoch ungewiss. Massgeblich hierfür ist die Entwicklung an der Zinsfront, und hier gibt es aufgrund der Inflationsentwicklung tatsächlich Risiken. Höhere Zinsen könnten Gegenwind für das Anlagegeschäft der Swiss Life bringen. Bereits in der Zinserhöhungsphase im Jahr 2023 bekam dies Swiss Life bei Immobilienneubewertungen zu spüren.