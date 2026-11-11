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Bis zum Jahresende sind es zwar noch immer fast sechs Wochen. Allerdings hält das die UBS in London nicht davon ab, schon jetzt einen ersten Blick aufs kommende Jahr zu wagen. Während bei den anderen Banken noch an den Strategiepapieren herumgebastelt wird, waren Chefdenker Gerry Fowler und seine Abteilungskollegen auch heuer wieder fleissig. Auf nicht weniger als 95 Seiten verraten sie, was uns 2027 an den europäischen Aktienmärkten erwarten dürfte.
Das Jahresendziel 2027 der Londoner Strategen für den Stoxx Europe 600 Index liegt wie bis anhin bei 750 Punkten, was unter Aufrechnung der Dividenden eine Gesamtrendite von knapp 19 Prozent verspräche. Zur Erinnerung: Das breit gefasste Börsenbarometer umfasst die 600 wichtigsten europäischen Aktien, darunter auch die gängigsten aus der Schweiz.
Fowler und seine Mitautoren räumen freimütig ein, dass sie mit ihrer Indexprognose weit über den durchschnittlich von ihren Berufskollegen bei anderen Banken erwarteten 647 Punkten liegen. Das wiederum dürfte nicht zuletzt den höheren Wachstums- und Gewinnerwartungen der Londoner für die im Stoxx Europe 600 Index berücksichtigten Unternehmen geschuldet sein.
Interessanterweise wähnen die UBS-Strategen neben dem spanischen Aktienmarkt auch den Schweizer Aktienmarkt in der Favoritenrolle. Sie räumen den Aktien aus diesen beiden Ländern denn auch ein überdurchschnittliches Gewicht in den Kundenportefeuilles ein. So viel ich weiss, war dem vor wenigen Monaten noch nicht so.
Wie mittlerweile üblich warten die Studienautoren auch mit konkreten Empfehlungslisten auf. Unter den «Top Trade Ideas for 2027» sind aus Schweizer Sicht neben den Aktien der drei Halbleiterausrüster VAT Group, Comet und Inficon auch jene des Tiefbauriesen Implenia zu finden. Im Gegenzug sollten Anleger um die Valoren von Swiss Life, Swatch Group und Swiss Re den Strategen zufolge einen grossen Bogen machen oder sogar auf rückläufige Kurse setzen.
Während die ersten vier Aktien auch von den hauseigenen Analysten mit «Buy» eingestuft werden, werden letztere drei mit «Sell» eingestuft. So viel «unité de doctrine» ist lobenswert.
Dass man der Anlagekundschaft mit Blick auf 2027 zudem zum Kauf von Call-Optionen auf den Swiss Market Index (SMI) rät, wirft in hiesigen Börsenkreisen besonders hohe Wellen. Und das nicht ohne Grund, hat diese Empfehlung doch spekulativen Charakter.
Es dürfte kein Zufall sein, dass Fowler und seine Abteilungskollegen mit Blick aufs 2027 auch in diesem Jahr wieder «Pionier-Arbeit» leisten und ihren Berufskollegen bei anderen Banken eine Nasenlänge voraus sind. In den letzten Jahren gehörte die mediale Bühne auf Wochen hinaus nur ihnen alleine. Mal schauen, wann von anderer Seite her erste Ausblicke eintreffen.
Apropos «Pionier-Arbeit»: Auf Seite sieben des Strategiepapiers stosse ich sogar auf ein Jahresendziel der Grossbank für den Stoxx Europe 600 Index für Ende 2028. Mit 800 Punkten liegt dieses um mehr als 20 Prozent über dem Schlussstand von gestern Dienstag. Unter Berücksichtigung der zu erwartenden Dividendenzahlungen sind es noch mehr.
Ich bin jetzt schon gespannt auf die Jahresausblicke von weiteren Banken. Müsste ich eine Vermutung äussern, dann diese, dass sich kaum eine andere Bank mit ihren Indexprognosen so weit auf die Äste hinauswagen dürfte wie die UBS...
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Die Aktien der Partners Group konnten in den vergangenen Wochen zwar kontinuierlich Boden gutmachen. Allerdings hält der Risikokapitalspezialist aus Baar mit einem satten Minus von 30 Prozent seit Januar noch immer die Schlusslaterne auf der diesjährigen SMI-Rangliste.
Vermutlich lässt das Unternehmen auch deshalb kaum eine Gelegenheit aus, um an Investorenkonferenzen teilzunehmen. Ich weiss jüngst gleich von zwei Teilnahmen – nämlich sowohl an der von der Zürcher Kantonalbank organisierten Swiss Equity Conference als auch in einem etwas grösseren Rahmen an der UBS European Conference.
In beiden Fällen gibt es für mich wertvolle Erkenntnisgewinne. So geht aus der Rückmeldung der Zürcher Kantonalbank etwa hervor, dass der Risikokapitalspezialist branchen- und nicht firmenspezifische Gegebenheiten für die schwache Aktienkursbilanz seit Januar verantwortlich macht. Mit Blick auf die Kampagne, welche der amerikanische Leerverkäufer Grizzly Research gegen die Partners Group führt, teile ich diese Einschätzung so nicht.
Ansonsten dürften die vom Unternehmen gemachten Aussagen – etwa zur Gewinnrealisation bei Firmenbeteiligungen und den sich daraus ergebenden erfolgsabhängigen Erträgen – die Wogen durchaus etwas glätten. Ähnliches dürfte für jene zur Dividendenpolitik gelten.
Während die Zürcher Kantonalbank die Partners-Group-Aktien für unterbewertet hält und mit «Übergewichten» und einem rechnerischen fairen Wert von 900 Franken zum Kauf anpreist, stuft die UBS die Papiere weiterhin nur mit «Neutral» und einem Zwölf-Monats-Kursziel von 670 Franken ein. Welche der beiden Banken mit ihrer Einschätzung richtig liegt, wird sich voraussichtlich erst im kommenden Frühling zeigen, wenn der Risikokapitalspezialist sein Jahresergebnis vorlegt.
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