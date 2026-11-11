Bis zum Jahresende sind es zwar noch immer fast sechs Wochen. Allerdings hält das die UBS in London nicht davon ab, schon jetzt einen ersten Blick aufs kommende Jahr zu wagen. Während bei den anderen Banken noch an den Strategiepapieren herumgebastelt wird, waren Chefdenker Gerry Fowler und seine Abteilungskollegen auch heuer wieder fleissig. Auf nicht weniger als 95 Seiten verraten sie, was uns 2027 an den europäischen Aktienmärkten erwarten dürfte.