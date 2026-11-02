Zusammensetzung der Aktienfavoriten für 2026 per 30. Oktober (nach Rebalancing)

Titel Anzahl Einstand Stand aktuell akt. Wert* G/V Barmittel 6'982 Amrize N 432 40,66 33,85 14'623 - 16,7 Prozent Lonza N 28 538,35 644,20 18'038 +19,7 Prozent Nestlé N 214 78,73 84,70 18'126 + 7,6 Prozent Partners Group N 16 952,05 640,40 10'246 - 32,7 Prozent Sandoz N 191 57,87 82,38 15'732 +42,4 Prozent SGS N 142 90,55 103,60 14'711 +14,4 Prozent Sika N 44 158,20 179,10 7'880 +13,2 Prozent Belimo N 8 769,40 779,00 6'232 + 1,2 Prozent Dätwyler I 54 156,13 131,20 7'085 - 16,0 Prozent Dormakaba N 109 62,92 70,00 7'630 +11,3 Prozent R&S Group N 376 16,59 18,63 7'005 +12,3 Prozent Siegfried N 151 72,00 71,80 10'842 - 0,3 Prozent Total 145'134 + 9,2 Prozent

* Schlusskurse vom 30. Oktober 2026

Einen neuen Tolggen im Reinheft des Firmenchefs gibt es bei Amrize zu verzeichnen. Nach einem eher enttäuschenden dritten Quartal war der Baumaterialhersteller erneut gezwungen, seine diesjährigen Finanzziele nach unten anzupassen. Folglich wurden die Aktien am Tag der Ergebnisveröffentlichung im frühen Handel mit Verlusten von nahezu 10 Prozent abgestraft, bevor eine Gegenbewegung einsetzte und sie letztendlich sogar höher aus der Sitzung hervorgingen.

Es macht den Anschein, als sei es Firmenchef Jan Jenisch an diesem Tag anlässlich der Analystenkonferenz gelungen, die Wogen zu glätten. Während das einstige Mutterhaus Holcim geografisch breit abgestützt ist, rächt sich bei Amrize der Fokus auf den nordamerikanischen Kontinent. Dort herrscht momentan nämlich gerade Flaute.

Seit der Verselbständigung bleibt Amrize den Erwartungen vieles schuldig. Und in gewisser Weise «entzaubert» die Flaute in Nordamerika den bisher tadellosen Leistungsausweis Jenischs bei Sika und später bei Holcim leider etwas.

Noch bin ich aber nicht bereit, mein Handtuch zu werfen. Sollte sich das Bauzuliefergeschäft in Nordamerika nämlich beleben, sind bei Amrize deutliche Ergebnisverbesserungen möglich. Ausserdem gehe ich davon aus, dass das Unternehmen schon bald mit überzeugenden Ergänzungsübernahmen aufwarten kann.

Der Aktienkurs von Lonza nimmt endlich Fahrt auf. Dem Pharmazulieferer aus Basel ist es am diesjährigen Investorentag gelungen, die Teilnehmer von den starken Wachstumsaussichten zu überzeugen. In Börsenkreisen gelten die neuen Mittelfristziele zwar als ambitioniert, gleichzeitig jedoch auch als glaubwürdig. Das kommt an.

Und so überrascht es mich nicht, dass die Valoren aus ihrem langjährigen Dornröschenschlaf erwacht sind. Ich bleibe bei meiner früheren Aussage, dass der Kauf der einstigen Genentech-Produktionsstätte im kalifornischen Vacaville ein Glücksgriff war. Gut möglich, dass Firmenchef Wolfgang Wienand mit weiteren Transaktionen nach ähnlichem Drehbuch nachlegt. Man darf gespannt sein.

Mittlerweile sehe ich bei dessen früheren Arbeitgeber Siegfried in Sachen Kursentwicklung sehr viel mehr Luft nach oben. Als Spielverderberin erwies sich letzte Woche die UBS. Just als die Aktien endlich zu einer Erholung ansetzen wollten, vereitelte die für die Grossbank tätige Analystin dies mit einer wenn auch nur leichten Reduktion ihres Zwölf-Monats-Kursziels. Sie glaubt, dass die erhoffte Belebung des Tagesgeschäfts eine Verzögerung erfährt und sich die Markterwartungen dadurch als zu hoch erweisen könnten. Zumindest die Aktienkursentwicklung nimmt eine solche aber bereits vorweg.

Anders als Siegfried entwickelt sich der zweite Neuzugang Dormakaba sehr erfreulich. Der Start des Schliesstechnikherstellers ins neue Geschäftsjahr darf als gelungen bezeichnet werden. Ausserdem sollten vom anstehenden Investorentag positive Impulse für die Aktien ausgehen, dürfte das Unternehmen bei dieser Gelegenheit doch neue Mittelfristziele kommunizieren. Harren wir der Dinge, die da kommen mögen... es liegt noch einiges drin.

Auch die Aktien von Nestlé liegen wieder besser im Markt. Der Nahrungsmittelmulti aus Vevey blickt auf ein überraschend starkes drittes Quartal zurück. Dass das Unternehmen gerade beim viel beachteten Volumenabsatz zu überzeugen vermochte, hilft und trägt zweifelsohne die Handschrift von Firmenchef Philipp Navratil. Der Zahlenkranz Nestlés braucht den Vergleich mit jenen der beiden Erzrivalen Unilever und Danone in keinster Weise zu scheuen.

Sollte der Nahrungsmittelmulti im Schlussquartal dieses Jahres an die vorangegangenen Quartale anknüpfen können, steht nochmals höheren Kursen eigentlich nichts mehr im Weg. Selber mag ich die unaufgeregte Art Navratils, genauso wie den Umstand, dass er sich ganz dem Motto «lieber liefere statt lafere» verschrieben hat. Früher oder später werden die operativen Fortschritte unter dem neuen Firmenchef auch mit höheren Kursen einhergehen.

Nach der eher enttäuschenden ersten Jahreshälfte erwarte ich bei Dätwyler ein besseres zweites Semester. Die Quartalszahlen des Rivalen West Pharma von vergangener Woche geben zumindest im margenstarken Gesundheitsgeschäft durchaus Grund zur Hoffnung. Geduld dürfte sich hier auszahlen.

Die R&S Group lädt diese Woche zum Investorentag. Nach mehreren Enttäuschungen in Folge ist Interimschef Matthias Weibel gefordert, will er die vielen Leerverkäufer in die Knie zwingen. Denn wie Erhebungen der Beratungsfirma S&P Global andeuten, wird mit nicht weniger als 19 Prozent aller ausstehenden Aktien auf rückläufige Kurse spekuliert.

Gehen vom Investorentag positive Signale aus, besteht bei den Aktien des Trafoherstellers viel Raum nach oben. Aggressive Deckungskäufe könnten sich dann sogar als «Brandbeschleuniger» erweisen.

Transaktionen Aktienfavoriten 2026

Datum Titel Anzahl Kurs Total 30.12.2025 UBS N (neue Favoriten) Verkauf 328 36,96 Franken 12'123+ 30.12.2025 Dätwyler I (neue Favoriten) Verkauf 33 163,00 Franken 5'379+ 30.12.2025 VAT Group N (neue Favoriten) Verkauf 20 385,90 Franken 7'718+ 30.12.2025 Comet N (neue Favoriten) Verkauf 23 225,00 Franken 5'175+ 30.12.2025 R&S Group N (neue Favoriten) Kauf 420 15,82 Franken 6'644- 30.12.2025 Nestlé N (neue Favoriten) Kauf 15 78,74 Franken 1'181- 30.12.2025 Roche GS (neue Favoriten) Verkauf 33 328,20 Franken 10'831+ 30.12.2025 Sandoz N (neue Favoriten) Verkauf 24 57,84 Franken 1'388+ 30.12.2025 Sika N (neue Favoriten) Kauf 3 162,80 Franken 488- 30.12.2025 Adecco N (neue Favoriten) Verkauf 254 23,12 Franken 5'872+ 30.12.2025 Julius Bär N (neue Favoriten) Verkauf 20 62,40 Franken 1'248+ 30.12.2025 Medmix N (neue Favoriten) Verkauf 531 11,24 Franken 5'966+ 30.12.2025 Oerlikon N (neue Favoriten) Verkauf 2'141 3,23 Franken 6'915+ 30.12.2025 Amrize N (neue Favoriten) Kauf 90 43,57 Franken 3'921- 30.12.2025 Lonza N (neue Favoriten) Kauf 14 537,80 Franken 7'520- 30.12.2025 SGS N (neue Favoriten) Kauf 146 90,86 Franken 13'266- 30.12.2025 Partners Group N (neue Favoriten) Kauf 14 982,40 Franken 13'754- 30.12.2025 Belimo N (neue Favoriten) Kauf 9 781,00 Franken 7'029- 30.12.2025 Skan N (neue Favoriten) Kauf 126 52,80 Franken 6'653- 25.03.2026 Dätwyler I (Wiederanlage Dividende) Kauf 1 142,20 Franken 142- 26.03.2026 Sika N (Wiederanlage Dividende) Kauf 1 132,00 Franken 132- 01.04.2026 Nestlé N (Rebalancing) Verkauf 9 79,10 Franken 712+ 01.04.2026 Partners Group N (Rebalancing) Kauf 1 877,00 Franken 877- 01.04.2026 SGS N (Rebalancing) Kauf 4 85,60 Franken 342- 01.04.2026 Sika N (Rebalancing) Kauf 8 134,50 Franken 1'076- 01.04.2026 Belimo N (Rebalancing) Kauf 1 665,00 Franken 665- 01.04.2026 Dätwyler I (Rebalancing) Kauf 3 147,00 Franken 441- 01.04.2026 Skan N (Rebalancing) Kauf 24 43,41 Franken 1'041- 01.04.2026 Amrize N (Rebalancing) Verkauf 14 45,25 Franken 634- 01.04.2026 Sandoz N (Rebalancing) Verkauf 25 64,42 Franken 1'611+ 01.04.2026 R&S Group N (Rebalancing) Verkauf 111 21,64 Franken 2'402+ 01.04.2026 Julius Bär N (Rebalancing) Kauf 2 60,00 Franken 120- 13.04.2026 Sandoz N (Wiederanlage Dividende) Kauf 1 64,15 Franken 64- 13.04.2026 Julius Bär N (Wiederanlage Dividende) Kauf 3 59,68 Franken 179- 20.04.2026 Nestlé N (Wiederanlage Dividende) Kauf 5 76,06 Franken 380- 24.04.2026 Amrize N (Wiederanlage Dividende) Kauf 3 44,44 Franken 133- 11.05.2026 R&S Group N (Wiederanlage Dividende) Kauf 4 27,48 Franken 110- 01.07.2026 Amrize N (Rebalancing) Kauf 38 42,49 Franken 1'615- 01.07.2026 Lonza N (Rebalancing) Kauf 1 555,00 Franken 555- 01.07.2026 Nestlé N (Rebalancing) Kauf 6 82,26 Franken 494- 01.07.2026 Sandoz N (Rebalancing) Verkauf 12 72,54 Franken 870+ 01.07.2026 Sika N (Rebalancing) Verkauf 7 167,25 Franken 1'171+ 01.07.2026 Belimo N (Rebalancing) Verkauf 2 915,50 Franken 1'831+ 01.07.2026 Dätwyler N (Rebalancing) Kauf 1 155,00 Franken 155- 01.07.2026 R&S Group N (Rebalancing) Verkauf 52 27,26 Franken 1'418- 01.07.2026 SGS N (Rebalancing) Verkauf 1 93,14 Franken 93+ 01.07.2026 Julius Bär N (Rebalancing) Verkauf 10 69,98 Franken 700+ 01.07.2026 Skan N (Rebalancing) Verkauf 22 54,90 Franken 1'208+ 30.09.2026 Julius Bär N (Rebalancing) Verkauf 102 74,28 Franken 7'577+ 30.09.2026 Skan N (Rebalancing) Verkauf 128 70,70 Franken 9'050+ 30.09.2026 SGS N (Rebalancing) Verkauf 10 92,32 Franken 923+ 30.09.2026 Sandoz N (Rebalancing) Verkauf 3 70,86 Franken 213+ 30.09.2026 Lonza N (Rebalancing) Verkauf 3 575,20 Franken 1'726+ 30.09.2026 Sika N (Rebalancing) Verkauf 7 184,00 Franken 1'288+ 30.09.2026 Nestlé N (Rebalancing) Kauf 9 76,02 Franken 684- 30.09.2026 Amrize N (Rebalancing) Kauf 100 31,37 Franken 3'137- 30.09.2026 R&S Group N (Rebalancing) Kauf 115 18,01 Franken 2'071- 30.09.2026 Partners Group N (Rebalancing) Kauf 1 602,20 Franken 602- 30.09.2026 Dätwyler I (Rebalancing) Kauf 8 126,20 Franken 1'010- 30.09.2026 Dormakaba N (Rebalancing) Kauf 108 62,90 Franken 6'793- 30.09.2026 Siegfried N (Rebalancing) Kauf 151 72,00 Franken 10'872- 22.10.2026 Dormakaba N (Wiederanlage Dividende) Kauf 1 66,70 Franken 67-

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