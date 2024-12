Dies teilte der Lebensversicherungskonzern am Freitag in einem Communiqué mit. Wie bereits bekannt, startet das Aktienrückkaufprogramm über maximal 750 Millionen Franken am kommenden Montag, 9. Dezember. Auf Basis des Schlusskurses der Namenaktie vom 4. Dezember 2024 an der Schweizer Börse SIX entspreche dies maximal 1,09 Millionen Namenaktien, schrieb der Konzern in einem Inserat. Dies wären höchstens 3,81 Prozent des Aktienkapitals.